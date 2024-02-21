По материалам проверки прокуратуры города Саратова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий

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Как сообщают в областной прокуратуре,при этом количество мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях не соответствует установленным нормативам.Должностное лицо администрации муниципального образования «Город Саратов» в региональное министерство строительства и ЖКХ направило заведомо ложные сведения о допустимом количестве обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях.Данная информация послужила основанием для продления сроков разрешений на строительство домов.Аналогичные факты выявлены при строительстве многоквартирных домов ЖК «Городские просторы».Прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).