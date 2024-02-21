Создание индустриального парка в Саратове идет по намеченному плану и без сбоев
По одному из аукционов единственный участник, заявившийся на отбор, был отклонен по причине несоответствия предъявляемым требованиям. Конкурсные процедуры будут проводиться заново буквально на следующей неделе.
«В начале 2024 года были объявлены три аукциона на поиск подрядчиков на проведение строительно-монтажных работ на участке в поселке Соколовый. По одному из аукционов единственный участник, заявившийся на отбор, был отклонен по причине несоответствия предъявляемым требованиям. Конкурсные процедуры будут проводиться заново буквально на следующей неделе.
Надо понимать, что в рамках бюджетных процессов поиск подрядчиков просто не мог быть начат без финансового подтверждения. О возврате бюджетного кредита речи даже не шло, так как реализация мероприятий, финансируемых за счёт него, изначально была запланирована на 2024 год.
Вчера в ряде СМИ прошла несоответствующая действительности информация. В связи с чем управляющая компания обратится в Роскомнадзор с целью пресечь распространение недостоверной информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию ООО «УК СИП», - прокомментировал ситуацию директор Алексей Лихачев.
Политолог Дмитрий Олейник прокомментировал вышедшие накануне материалы в СМИ о Саратовском индустриальном парке:
- В России - сотни индустриальных и промтехнопарков, Лидерами по их количеству являются Москва и Московская область, Свердловская область и Татарстан. В целом и объём инвестиций, и количество новых рабочих мест растёт из года в год, даже несмотря на санкции и другие сложности. Впрочем, нужно отметить, что картина гладкая нее везде и есть парки, работающие менее эффективно, но общую логику и динамику процесса это не отменяет. Потребность в таких парках растет и не демонстрирует признаков замедления в перспективе.
Понятно, что конкуренцию никто не отменял. Конкурируют частные инвесторы и целые регионы. Тот, у кого больше ресурсов, хочет закрепить свое лидерство. Неслучайно, больше всего таких парков в Москве и Московской области, а далее следуют развитые регионы. Методы конкуренции бывают разные, от предоставления более выгодных условий до информационных кампаний в СМИ и социальных сетях, нередко прибегают к помощи самодеятельных экологов и местных активистов. Все завит от бюджета и остроты конкуренции.
Думаю, что это нормально, если бы не одно «НО». Наша страна проводит спецоперацию и против нее действует весь коллективный Запад, для которого российская промышленность - как кость в горле. Естественно, строительство новых объектов, в которых можно быстро развернуть военное производство, в планы наших бывших партнёров не входит. Как они действуют - хорошо известно, и денег на «информационную работу» у них побольше чем у наших частных инвесторов и даже региональных властей. Так что, читая очередные «разгромные» статьи про вредные и бесперспективные технопарки и другие промышленно объекты, сегодня нельзя на обращать внимания, что авторы могут защищать интересы не только, допустим, дяди Миши-садовода, а и дядюшки Сэма, наживающегося на войне.
«В начале 2024 года были объявлены три аукциона на поиск подрядчиков на проведение строительно-монтажных работ на участке в поселке Соколовый. По одному из аукционов единственный участник, заявившийся на отбор, был отклонен по причине несоответствия предъявляемым требованиям. Конкурсные процедуры будут проводиться заново буквально на следующей неделе.
Надо понимать, что в рамках бюджетных процессов поиск подрядчиков просто не мог быть начат без финансового подтверждения. О возврате бюджетного кредита речи даже не шло, так как реализация мероприятий, финансируемых за счёт него, изначально была запланирована на 2024 год.
Вчера в ряде СМИ прошла несоответствующая действительности информация. В связи с чем управляющая компания обратится в Роскомнадзор с целью пресечь распространение недостоверной информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию ООО «УК СИП», - прокомментировал ситуацию директор Алексей Лихачев.
Политолог Дмитрий Олейник прокомментировал вышедшие накануне материалы в СМИ о Саратовском индустриальном парке:
- В России - сотни индустриальных и промтехнопарков, Лидерами по их количеству являются Москва и Московская область, Свердловская область и Татарстан. В целом и объём инвестиций, и количество новых рабочих мест растёт из года в год, даже несмотря на санкции и другие сложности. Впрочем, нужно отметить, что картина гладкая нее везде и есть парки, работающие менее эффективно, но общую логику и динамику процесса это не отменяет. Потребность в таких парках растет и не демонстрирует признаков замедления в перспективе.
Понятно, что конкуренцию никто не отменял. Конкурируют частные инвесторы и целые регионы. Тот, у кого больше ресурсов, хочет закрепить свое лидерство. Неслучайно, больше всего таких парков в Москве и Московской области, а далее следуют развитые регионы. Методы конкуренции бывают разные, от предоставления более выгодных условий до информационных кампаний в СМИ и социальных сетях, нередко прибегают к помощи самодеятельных экологов и местных активистов. Все завит от бюджета и остроты конкуренции.
Думаю, что это нормально, если бы не одно «НО». Наша страна проводит спецоперацию и против нее действует весь коллективный Запад, для которого российская промышленность - как кость в горле. Естественно, строительство новых объектов, в которых можно быстро развернуть военное производство, в планы наших бывших партнёров не входит. Как они действуют - хорошо известно, и денег на «информационную работу» у них побольше чем у наших частных инвесторов и даже региональных властей. Так что, читая очередные «разгромные» статьи про вредные и бесперспективные технопарки и другие промышленно объекты, сегодня нельзя на обращать внимания, что авторы могут защищать интересы не только, допустим, дяди Миши-садовода, а и дядюшки Сэма, наживающегося на войне.