Создание индустриального парка в Саратове идет по намеченному плану и без сбоев

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«В начале 2024 года были объявлены три аукциона на поиск подрядчиков на проведение строительно-монтажных работ на участке в поселке Соколовый. По одному из аукционов единственный участник, заявившийся на отбор, был отклонен по причине несоответствия предъявляемым требованиям. Конкурсные процедуры будут проводиться заново буквально на следующей неделе.Надо понимать, что в рамках бюджетных процессов поиск подрядчиков просто не мог быть начат без финансового подтверждения. О возврате бюджетного кредита речи даже не шло, так как реализация мероприятий, финансируемых за счёт него, изначально была запланирована на 2024 год.Вчера в ряде СМИ прошла несоответствующая действительности информация. В связи с чем управляющая компания обратится в Роскомнадзор с целью пресечь распространение недостоверной информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию ООО «УК СИП», - прокомментировал ситуацию директор Алексей Лихачев.Политологпрокомментировал вышедшие накануне материалы в СМИ о Саратовском индустриальном парке:- В России - сотни индустриальных и промтехнопарков, Лидерами по их количеству являются Москва и Московская область, Свердловская область и Татарстан. В целом и объём инвестиций, и количество новых рабочих мест растёт из года в год, даже несмотря на санкции и другие сложности. Впрочем, нужно отметить, что картина гладкая нее везде и есть парки, работающие менее эффективно, но общую логику и динамику процесса это не отменяет. Потребность в таких парках растет и не демонстрирует признаков замедления в перспективе.Понятно, что конкуренцию никто не отменял. Конкурируют частные инвесторы и целые регионы. Тот, у кого больше ресурсов, хочет закрепить свое лидерство. Неслучайно, больше всего таких парков в Москве и Московской области, а далее следуют развитые регионы. Методы конкуренции бывают разные, от предоставления более выгодных условий до информационных кампаний в СМИ и социальных сетях, нередко прибегают к помощи самодеятельных экологов и местных активистов. Все завит от бюджета и остроты конкуренции.Думаю, что это нормально, если бы не одно «НО». Наша страна проводит спецоперацию и против нее действует весь коллективный Запад, для которого российская промышленность - как кость в горле. Естественно, строительство новых объектов, в которых можно быстро развернуть военное производство, в планы наших бывших партнёров не входит. Как они действуют - хорошо известно, и денег на «информационную работу» у них побольше чем у наших частных инвесторов и даже региональных властей. Так что, читая очередные «разгромные» статьи про вредные и бесперспективные технопарки и другие промышленно объекты, сегодня нельзя на обращать внимания, что авторы могут защищать интересы не только, допустим, дяди Миши-садовода, а и дядюшки Сэма, наживающегося на войне.