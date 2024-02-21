В этом году будет завершена рекультивация многолетней городской свалки в Энгельсе

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В рамках федерального проекта «Чистая страна» в прошлом году проведена ликвидация несанкционированной свалки площадью 1,18 га в Аткарске. Вывезено на санкционированный полигон более 4 тыс. куб.м загрязненного отходами грунта. Проведена рекультивация территории: завезен плодородный слой почвы, посеяны газонные травы, высажены деревья и кустарники. Стоимость реализации составила 11,6 млн. рублей. Работы полностью завершены.«Выполнен технический этап работ по рекультивации несанкционированной свалки площадью 16,4 га в промзоне Энгельса, составляющий 99% от общего объема работ. Стоимость реализации 391 млн. рублей. В текущем году планируется завершающий биологический этап», - уточнил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.Для включения нашего региона в стартующий в 2025 году федеральный проект «Генеральная уборка» министерством в адрес Минприроды РФ направлены предварительные заявки по 13 объектам накопленного вреда в Саратове, Балакове, Вольском, Ершовском, Хвалынском, Пугачевском, Романовском, Советском, Краснопартизанском, Дергачевском районах.