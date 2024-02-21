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Третье место чемпионата по настольному теннису заняла сборная команда Саратова и Уфы

Новости
Третье место чемпионата по настольному теннису заняла сборная команда Саратова и Уфы


18 февраля в Чебоксарах завершился третий тур командного чемпионата Федерации настольного тенниса России сезона 2023/2024 гг. среди женских команд Высшей лиги «С».

В соревнованиях приняли участие спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и физкультура» - заслуженный мастер спорта России Маляк Алиева, кандидат в мастера спорта России Нарина Оганисян и Сабрина Каримова. В одной команде с саратовскими спортсменками выступала заслуженный мастер спорта Елена Прокофьева из Уфы.

Спортсменки сыграли 7 матчей, 6 из которых стали победными.

Счет победных матчей сложился следующим образом:
с командой Москвы - 3:0; Чебоксары - 3:2; Санкт-Петербург - 3:2; Пенза - 3:1; Нижний Новгород (1 команда) - 3:2; Нижний Новгород (2 команда) - 3:2.

Проиграла сборная Саратова и Уфы только команде из Липецка со счетом 0:3.

По итогам 3-го тура сборная команда Саратовской области и города Уфы заняла третье место чемпионата.

Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Николай Кирпичников и Ольга Байракова.