Приём заявок на программу «Лига экскурсоводов» продлён до 26 февраля

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Теперь у вас есть дополнительная неделя для того, чтобы заявить о себе и стать участникомпрограммы, которая призвана создать гармоничные условия для профессионального развитияэкскурсоводов и гидов.Совершеннолетние граждане России могут попробовать свои силы в 6 номинациях: