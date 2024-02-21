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В 2024 году птицефабрики региона увеличили производство яиц на 29%

Новости
В 2024 году птицефабрики региона увеличили производство яиц на 29%


- В этом году птицефабрики региона показывают рост производства яиц. Так, за январь 2024 года хозяйствами всех категорий произведено 72,9 млн штук яиц или 118,3% к уровню прошлого года, в том числе птицефабриками – 53 млн, что на 29% выше аналогичного периода 2023 года, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства Алексей Молчанов.

В региональном минсельхозе подчеркивают, что увеличению выпуска во многом способствует проводимая в настоящее время реконструкция и модернизация производственных помещений.

В частности, на Покровской птицефабрике (входит в агрохолдинг «Саратов-Птица») практически завершена работа в молодняковом цехе №18, который рассчитан на 65 тысяч голов. Произведен локальный ремонт полов, перестелена крыша, установлено современное клеточное оборудование. Завершен ремонт хозблока. Летом в цехе будет размещен суточный молодняк кросса кур Ломанн LSL.

- После перевода подросшей молодки в цех для кур промышленного содержания, производство яиц увеличится на 10 миллионов штук в годовом исчислении, - рассказал генеральный директор Покровской птицефабрики Евгений Гущин.

Также на реконструкции находятся 23, 24 и 25 цеха. Готовность последнего составляет 40%. Кроме ремонтных работ здесь необходимо произвести монтаж электрических сетей, системы вентиляции, привести в порядок хозблок. Цех предназначен для кур промышленного содержания.

После реконструкции производство яиц на Покровской птицефабрике увеличится на 10%.