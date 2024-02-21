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Проекты от Саратовской области вошли в топ-1000 идей форума «Сильные идеи для нового времени»

Новости
Проекты от Саратовской области вошли в топ-1000 идей форума «Сильные идеи для нового времени»


19-20 февраля в Москве подводят итоги Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени». От региона участие в мероприятии приняли губернатор Роман Бусаргин и министр инвестиционной политики Александр Марченко. В этом году на платформе Форума было размещено свыше 30 тыс. идей. Саратовская область заняла 5 место по количеству заявок – 1400. Большинство было подано по направлениям «Качество жизни населения» – 372, «Развитие экономики и предпринимательства» – 142, «Пространство для жизни» – 233. Среди них - игра по HR-тематике, проект формирования индивидуальных траекторий профессионального развития обучающихся, концепция защиты прав и интересов несовершеннолетних в рамках цифровой среды и т.д.

«Заявок стало в два раза больше по сравнению с 2022 годом. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отдельно отметила активность и инициативность саратовской молодежи. От них на форум поступило более 900 проектов», - прокомментировал губернатор Роман Бусаргин.

«В этом году мы постараемся оказать максимальную поддержку участникам от нашего региона. До середины марта на площадках саратовских вузов при участии представителей исполнительных органов области состоятся презентации проектов. Определим направления поддержки и поможем найти партнеров для их успешной реализации», - отметил министр Александр Марченко.