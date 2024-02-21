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Движение Первых в поиске старших вожатых

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Движение Первых в поиске старших вожатых


Всероссийский конкурс «Старший вожатый Движения Первых» начинает прием заявок на звание лучшего. Старший вожатый – наставник, курирующий работу детских и молодежных коллективов Движения Первых на муниципальном и региональном уровнях, работающий с системой Советов Первых.

Получить шанс стать координатором сообществ Движения Первых и наставником может гражданин России от 18 до 35 лет, обладающий лидерскими качествами. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и выполнить конкурсные задания.

Конкурс пройдет с 16 февраля по 30 марта 2024 года и содержит три этапа, где кандидаты проявят свои лидерские качества, необходимые в работе с детьми и молодежью:
– отборочный: регистрация на сайте и подготовка конкурсных работ;
– дистанционный: собеседования с членами экспертного совета;
– заключительный: практические занятия с участниками Движения Первых.

Оценивает конкурсантов экспертный совет, который состоит из представителей органов государственной власти, членов федерального Совета Первых, объединений, образовательных и научных организаций, центров культуры и науки, а также других организаций.

В результате конкурсных испытаний экспертный совет определит по одному победителю в каждом субъекте Российской Федерации. Финалисты конкурса получат возможность стать сотрудниками региональных отделений Движения Первых и будут работать с участниками Движения Первых в первичных и местных отделениях, активом Советов Первых и вожатыми в субъектах Российской Федерации. Также по итогам конкурса будет сформирован кадровый резерв для региональных отделений по всей стране.

Узнать подробнее о конкурсе и условиях участия можно на сайте (https://xn--80aafqigd1boili5e6b.xn--90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/).