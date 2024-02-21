Движение Первых в поиске старших вожатых

просмотров: 178

Всероссийский конкурс «Старший вожатый Движения Первых» начинает прием заявок на звание лучшего. Старший вожатый – наставник, курирующий работу детских и молодежных коллективов Движения Первых на муниципальном и региональном уровнях, работающий с системой Советов Первых.Получить шанс стать координатором сообществ Движения Первых и наставником может гражданин России от 18 до 35 лет, обладающий лидерскими качествами. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и выполнить конкурсные задания.Конкурс пройдет с 16 февраля по 30 марта 2024 года и содержит три этапа, где кандидаты проявят свои лидерские качества, необходимые в работе с детьми и молодежью:– отборочный: регистрация на сайте и подготовка конкурсных работ;– дистанционный: собеседования с членами экспертного совета;– заключительный: практические занятия с участниками Движения Первых.Оценивает конкурсантов экспертный совет, который состоит из представителей органов государственной власти, членов федерального Совета Первых, объединений, образовательных и научных организаций, центров культуры и науки, а также других организаций.В результате конкурсных испытаний экспертный совет определит по одному победителю в каждом субъекте Российской Федерации. Финалисты конкурса получат возможность стать сотрудниками региональных отделений Движения Первых и будут работать с участниками Движения Первых в первичных и местных отделениях, активом Советов Первых и вожатыми в субъектах Российской Федерации. Также по итогам конкурса будет сформирован кадровый резерв для региональных отделений по всей стране.Узнать подробнее о конкурсе и условиях участия можно на сайте (https://xn--80aafqigd1boili5e6b.xn--90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/).