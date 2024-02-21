Единый день профилактики в феврале был посвящен противодействию экстремизму и терроризму

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Каждый месяц на территории всей Саратовской области все специалисты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних занимаются правовым просвещением подростков и их родителей. В феврале темой Единого дня профилактики стала профилактика экстремизма и терроризма в Российской Федерации. Специалисты провели круглые столы, лектории, форумы и беседы с несколькими тысячами подростков.Так, в Энгельсе в социально-реабилитационном центре «Надежда» с подростками был проведен видеотренинг с просмотром фильмов «Профилактика терроризма и экстремизма», «Терроризм без маски».В Ершове провели акцию, в ходе которой специалисты распространили информационные буклеты для родителей. В них содержалась информация о правилах поведения взрослых, если возникли подозрения о том, что ребенок попал под влияние экстремистских и террористических организаций.В Саратове проведен рейд в местах концентрации молодёжи, направленный на профилактику терроризма и экстремизма. С несовершеннолетними и законными представителями проведены профилактические беседы о недопустимости заведомо ложных сообщениях об актах терроризма, пропаганду национализма и участия в экстремистских действиях. Учащимся лицея «Солярис» показали видеоролики о терроризме и экстремизме. Сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Волкодав» Управления Росгвардии рассказали о своей службе, продемонстрировали интересные видеоролики, в том числе, снятые в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО и ответили на вопросы подростков.«В настоящее время в мире все чаще говорят о проблемах экстремизма. Никто не застрахован от его проявления. Будьте внимательны к своим детям! Беседуйте с ними о терпимом отношении друг к другу. Предостерегайте их от негативного влияния экстремистских и террористических идей», - призвала Юлия Васильева, председатель региональной КДН, подводя итоги акции.