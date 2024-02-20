Более 100 спектаклей увидели зрители благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины»

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Саратовская область не первый год успешно участвует в федеральном партийном проекте «Культура малой Родины», направленном на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры, по направлениям «Театры малых городов» и «Театры – детям».В 2023 году в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» было поставлено 13 новых спектаклей, а в совокупности с 2017 года появилось 107 новых спектаклей.В проекте «Театры малых городов» участвуют Балашовский и Вольский драматические театры, Энгельсский областной театр оперетты. Всего на его реализацию в 2024 году выделено 12,6 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11,2 млн рублей. На эти средства будет поставлено 6 спектаклей.Проект «Театр – детям» дал новые возможности развития детских и кукольных театров. В нем задействованы ТЮЗ им.Ю.П.Киселева, театр кукол «Теремок», коллектив Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке – театр «Куклы Папы Карло», театр магии и фокусов «Самокат», «Театр драмы для детей и молодежи «Версия», Балаковский ТЮЗ им.Е.А.Лебедева. «Театр – детям» получил финансирование в размере 17,5 млн рублей, в том числе 15,5 млн рублей федеральных средств.В Саратовском театре кукол «Теремок» 16 февраля уже состоялась премьера спектакля «Школа пешеходов», поставленного в рамках проекта. Особенность спектакля состоит в том, что он создавался специально для того, чтобы зрители могли увидеть его не только на сцене театра, но и в других городах. Уже скоро спектакль отправится на гастроли по Саратовской области.«Проект стал стимулирующим фактором для регулярного обменного показа спектаклей театральных коллективов, что положительно влияет на укрепление творческих контактов. Наши театры стремятся быть современными, не боятся экспериментировать. В 2023 году над спектаклями работали режиссеры и художники из Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году мы планируем показать 16 премьерных спектаклей», – отметила министр культуры Наталия Щелканова.