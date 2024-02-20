Саратовская область вошла в десятку лидеров

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Жители могли предложить свои проекты по развитию субъекта. Об этом рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на площадке Клуба губернаторов.По ее словам, за время существования форума было подано почти 80 тысяч идей от жителей регионов. Из них более 5 тысяч заявок помогли реализовать региональные власти. В этом году планируется, что региональную поддержку получат еще около 1000 проектов.«Из года в год мы видим возрастающий интерес к форуму. Каждый житель страны имеет возможность предложить свои идеи по разным направлениям, в том числе социально-экономическому развитию страны, области или небольшого населенного пункта. Регионы очень активно участвуют в этом проекте, собирают лучшие инициативы, проводят стратегические сессии совместно с бизнесом и представителями общественности», - отметила Светлана Чупшева.В лидерах по количеству поданных идей по развитию регионов от жителей также республика Башкортостан, Краснодарский край, Московская, Нижегородская, Самарская, Ростовская, Иркутская области.«Это десятка самых активных регионов России по предложенным инициативам. Но, безусловно, в проекте участвуют все субъекты. В этом году заявки были поданы из 89 субъектов России, а также ближнего и дальнего зарубежья», - рассказала Светлана Чупшева.В форуме «Сильные идеи для нового времени» сегодня принимает участие губернатор Роман Бусаргин. Он обратил внимание, что от Саратовской области в этом году на форум подали 1400 идей, а количество заявок стало в два раза больше по сравнению с 2022 годом.«В текущем году наибольшую инициативность проявило студенческое и преподавательское сообщество. От них на форум поступило более 900 проектов. В целом же последние два года представители саратовской молодежи привлекли в регион порядка 150 млн рублей на реализацию социально значимых проектов», - заявил Роман Бусаргин.