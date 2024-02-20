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Из аэропорта «Гагарин» открываются регулярные рейсы в Турцию

Новости
Из аэропорта «Гагарин» открываются регулярные рейсы в Турцию


Из международного аэропорта «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») с апреля открываются прямые регулярные рейсы в Анталью.

Авиакомпания «ИрАэро» открыла продажи на регулярные рейсы из Саратова в турецкую Анталью с 25 апреля с частотой два раза в неделю по четвергам и субботам.

Вылет из Саратова в 14:45 (по местному времени), прибытие в Анталью 17:55 (по местному времени). Вылет из Антальи в Саратов в 08:30 (по местному времени), прибытие в аэропорт «Гагарин» в 13:15 по местному времени.

Полеты запланированы на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.

Узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий можно на сайте авиакомпании «ИрАэро». Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», а также на странице социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/gagarin.airport.

Фото: Константин Кашичкин