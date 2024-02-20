Память о событиях в Афганской войне является важной частью нашей истории

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С 12 по 18 февраля в Саратове проходили мероприятия, посвященные 35-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. "В образовательных мероприятиях, проводимых для молодежи и школьников, важно освещать историю и значение военных конфликтов, чтобы чтить память о погибших героях и приобщать молодых людей к ценностям мира", - отметил руководитель областного отделения "Боевого братства" Сергей Авезниязов.В Аткарске представители Волонтёрской роты «Боевого братства» подготовили и провели урок мужества. Учащиеся одной из местных школ узнали об истории Афганской войны, посмотрели тематические видеоролики и послушали военные песни. Ребятам рассказали о жизни и судьбе советского и российского военачальника Бори́са Гро́мова, который сыграл огромную роль в событиях войны в Афганистане. Также школьники оформили стенд с рисунками тему «Афган не забыт», а руководство школы организовало книжную выставку.В Саратовской кадетской школе № 2 им. В.В. Талалихина участник СВО провел ученикам урок Правды. На внеклассном занятии были подняты темы исторической взаимосвязи и преемственности поколений, а также ратных подвигов наших бойцов, находящихся в зоне проведения СВО.В посёлке Светлый состоялась встреча с сотрудники правопорядка для воспитанников молодежно-патриотического движения «Патриот».В Пугачеве ветеранам Афганской войны вручили памятные медали. Заместитель председателя местного отделения ветеранской организации Марина Рындина поблагодарила коллег за активное оказание гуманитарной помощи участникам СВО.