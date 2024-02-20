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Региональный проект поможет сохранить Дворец культуры с богатой творческой историей в Хвалынске

Новости
Региональный проект поможет сохранить Дворец культуры с богатой творческой историей в Хвалынске


В регионе продолжается реализация регионального проекта «Культура Саратовской области». В этом году запланированы ремонтные работы в 50 домах культуры на общую сумму 74 млн рублей. Программа входит в число 14 региональных проектов главы региона Романа Бусаргина первоочередной социальной направленности.

Региональный проект поможет сохранить Дворец культуры с богатой творческой историей в Хвалынске

В этом году в числе участников проекта – районный Дворец культуры в Хвалынске. Современное модерновое здание построено в декабре 2004 года и является украшением центральной части города. Сюда приходят заниматься творчеством и дети, и взрослые. Зрительный зал и центральная входная группа являются главными театрально-концертными площадками Хвалынского района. Жители Хвалынского района встречаются здесь на торжественных собраниях, концертных и развлекательных программах, профессиональных, календарных и семейных праздниках, юбилеях предприятий и учреждений города.

В 2018 году при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино, благодаря всероссийской программе поддержки кинозалов в населенных пунктах Российской Федерации, зал Дворца культуры был модернизирован. Сегодня в современном кинозале показывают лучшие российские кинопремьеры и классику мирового кинематографа.

Как рассказала начальник управления культуры Хвалынского района Людмила Топыгова, здание в хорошем состоянии, но возникла необходимость замены кровли полностью, что, конечно, является дорогостоящим видом работ и участие в региональном проекте позволит сохранить культурный потенциал района.

– В этом году в здании Хвалынского районного Дворца культуры запланирован долгожданный ремонт кровли на сумму 2 миллиона рублей, - рассказала министр культуры Наталия Щелканова. – Необходимо приступить к ремонтным работам как можно раньше, однако качество работ должно быть в приоритете. В настоящее время определяется подрядная организация, которая и будет проводить работы по ремонту кровли. Подписание контракта запланировано в феврале.