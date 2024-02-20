Представитель «Боевого братства» объяснил престижность контрактной службы
Саратовские контрактники получают особую поддержку, рассказал руководитель энгельсского «Боевого братства» Денис Чалов.
По его словам, защита Родины не только мужская и нужная работа, но и престижная.
«Государство обеспечивает по полной программе как самих военнослужащих, так и заботится об их родственниках», - высказался представитель организации.
Он заметил, что люди, имеющие боевой опыт, бесспорно окажут большую помощь «в выполнении служебно-боевых задач».
«Их опыт пригодится. Но и те, кто прошел срочную службу, их с удовольствием примут на контракт, они уже оценили и поняли, что в армии стабильно, в армии хорошее обеспечение, и там можно с удовольствием служить и работать», - подчеркнул Денис Чалов.
Напомним, при заключении контракта на срок от одного года и более участники СВО получают не менее 450 тысяч рублей за первый месяц службы.
Узнать подробнее о военной службе по контракту можно на горячей линии по номеру 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф
По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора Саратов, ул.Буровая, д. 36.