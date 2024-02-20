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Представитель «Боевого братства» объяснил престижность контрактной службы

Новости
Представитель «Боевого братства» объяснил престижность контрактной службы

Саратовские контрактники получают особую поддержку, рассказал руководитель энгельсского «Боевого братства» Денис Чалов.

По его словам, защита Родины не только мужская и нужная работа, но и престижная.

«Государство обеспечивает по полной программе как самих военнослужащих, так и заботится об их родственниках», - высказался представитель организации.

Он заметил, что люди, имеющие боевой опыт, бесспорно окажут большую помощь «в выполнении служебно-боевых задач».

«Их опыт пригодится. Но и те, кто прошел срочную службу, их с удовольствием примут на контракт, они уже оценили и поняли, что в армии стабильно, в армии хорошее обеспечение, и там можно с удовольствием служить и работать», - подчеркнул Денис Чалов.

Напомним, при заключении контракта на срок от одного года и более участники СВО получают не менее 450 тысяч рублей за первый месяц службы.

Узнать подробнее о военной службе по контракту можно на горячей линии по номеру 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора Саратов, ул.Буровая, д. 36.