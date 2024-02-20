Жители не пришли на акцию за перенос индустриального парка

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В сквере Грибова прошла акция за перенос индустриального парка за СКАД. Она активно анонсировалась организаторами, однако, как оказалось, не вызвала интереса у жителей.Среди участников удалось насчитать чуть больше 10 человек, в том замечены общественники и депутаты, не проживающие в поселках, где запланировано строительство промпарка.Жителями представились только трое участников встречи. Количество сотрудников полиции и прессы сильно превышает количество участников акции.По информации из местных чатов жителей, в обозначенное время сбора в пос. Жасминный для отъезда на акцию никто не пришел. ГАЗель, заготовленная для доставки, была отпущена.