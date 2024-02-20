Победители фестиваля «Театральное Приволжье» проведут 8 дней в творческой поездке на теплоходе с мастерами ГИТИСа

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В V юбилейном сезоне лучшие детские и молодежные коллективы (1-3 места), а также победители в индивидуальных номинациях получат уникальную возможность стать частью Фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024».С 27 мая по 3 июня на борту теплохода «А.С.Попов» педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС будут работать с молодыми актерами. Помимо лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье» в лаборатории примут участие актеры театров и студенты театральных учреждений из 14 регионов Приволжского федерального округа.В течение 8 дней режиссеры-выпускники ГИТИСа вместе с актерами подготовят свои эскизы к будущим спектаклям и презентуют их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове.Проект «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024» - обладатель гранта Президентского фонда культурных инициатив.Напомним, что лауреаты фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» будут определены 27 марта в Ижевске во Всемирный день театра. Фестиваль реализуется с 2019 года по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.