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В Саратовской области развивается система обращения с отходами

Новости
В Саратовской области развивается система обращения с отходами


Завершается строительство мусороперегрузочной станции в Вольске. Ее появление, в рамках реализации инвестиционной программы АО «Ситиматик», позволит улучшить логистику и, как следствие, сократить расходы на транспортирование отходов.

«В текущем году продолжатся работы по проектированию цеха по производству техногрунта на Балаковском комплексе мощностью 60 тыс.тонн в год для переработки поступающих органических отходов (с 2022 года такой цех функционирует на территории Энгельсского комплекса), что позволяет значительно снизить массу захораниваемых отходов», - рассказал министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Планируется продолжать популяризировать раздельный сбор отходов среди населения. Реализация проекта «Комплексная система обращения с ТКО» позволила кратно увеличить количество цветных контейнеров для раздельного сбора в таких городах как Саратов и Энгельс.

В 2023 году Минприроды России одобрило заявку Саратовской области на получение федеральной субсидии на закупку 3000 контейнеров, которые планируется разместить на территории муниципальных районов области.

В дальнейшем раздельным накоплением отходов планируется охватить такие крупные районные центры области, как Балаково, Балашов, Хвалынск, Вольск, Пугачев, Маркс и другие.