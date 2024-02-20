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Куклы-обереги делают в Алгайском центре соцобслуживания на занятиях в творческой мастерской

Новости
Куклы-обереги делают в Алгайском центре соцобслуживания на занятиях в творческой мастерской


Благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография» в центрах социального обслуживания населения работают социальные технологии, в том числе творческая мастерская «Доброцентр».

Так, в комплексном центре соцобслуживания населения Александрово-Гайского района прошел мастер-класс по куклотерапии. Мастерицы изготовили куклу-оберег.

«Оберег - предмет, оберегающий владельца от бед. Он защищает дом или человека, приносит любовь, счастье. Каждая деталь имеет определенный смысл. Сделанный собственноручно оберег несет отпечаток не только защиты, но и потенциал мыслей и чувств человека, сделавшего его», - рассказала ведущая мастер-класса, «серебряный» волонтер Анна Загребина.