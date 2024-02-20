Известные театральные деятели выберут лучший спектакль в Саратовской области

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С 10 февраля в регионе в 12-й раз проходит единственный областной театральный фестиваль – «Золотой Арлекин». В этом году вниманию публики представлено 20 спектаклей, поставленных за последние два театральных сезона, от 10 театральных коллективов Саратова и области: академические театры оперы и балета и юного зрителя имени Ю.П.Киселева, государственный академический театр драмы имени И.А.Слонова, областной театр оперетты и театр кукол «Теремок», драматические театры гг. Вольска и Балашова, Балаковский ТЮЗ имени Е.А. Лебедева, драматический театр «Версия» и театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ».Победителей определят в 23 номинациях: «Лучший спектакль фестиваля», «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая работа дирижера», «Лучшая работа балетмейстера», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа хормейстера», «Лучшая работа хореографа в драматическом спектакле», «Лучшая работа художника по свету», «Работа актера» в музыкальном театре, «Работа актера в драматическом театре, «Роль второго плана» в музыкальном театре, «Роль второго плана» в драматическом театре, «Работа актера в театре кукол», «Эпизод», «Дебют».В состав жюри в этом году вошли известные театральные деятели России: Марина Тимашева –руководитель курса театроведческого факультета ГИТИСа, Владимир Дудин – музыкальный критик, член экспертного Совета Всероссийского театрального фестиваля и национальной премии «Золотая Маска», Ксения Стольная - театральный критик, научный сотрудник Государственного института искусствознания, автор журналов «Вопросы театра», «Сцена».«Окончательные итоги фестиваля будут подведены 21 февраля, а торжественная церемония награждения лауреатов традиционно состоится 26 марта, накануне Международного дня театра. У фестиваля «Золотой Арлекин» - особая миссия: формирование единого театрального пространства Саратовской области. Он призван показать творческий потенциал театров, возможности для реализации смелых проектов, и внести достойный вклад в театральную панораму нашей области. И нам отрадно, что авторитет фестиваля повышается за счет участия в нем, в качестве жюри, известных театральных критиков», - отметила министр культуры области Наталия Щелканова.