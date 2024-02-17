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Движению российских студенческих отрядов 65 лет

Новости

17 февраля молодые люди по всей стране отмечают праздник труда — День российских студенческих отрядов.
Движению российских студенческих отрядов 65 лет

Праздник начали отмечать относительно недавно. Но самому движению в этом году исполняется 65 лет, а «Российским студенческим отрядам» – 20 лет. Бойцы студотрядов сыграли большую роль в истории нашей страны: принимали участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали, освоении Сибири и Дальнего Востока, возведении крупных промышленных объектов, участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.

В Саратовской области это молодежное движение зародилось именно в Саратовском университете, когда в 1963 году на базе СГУ имени Н.Г. Чернышевского были созданы первые строительные отряды.

В СГУ организовано 11 отрядов, в которых трудятся свыше 1000 бойцов. Молодежь саратовского штаба – сплоченная команда, готовая принять участие в жизни региона и страны. Работая строителями, вожатыми, педагогами и проводниками, студенты показывают достойные результаты, проявляют свою целеустремленность и трудолюбие.

В Саратовском университете студотряды имеют давние и славные традиции. Неслучайно именно в СГУ базируется областной штаб студенческих отрядов. И сегодня бойцы университета активно участвуют в общественной жизни вуза, города и страны, проводят благотворительные акции, реализуют социальные проекты, оказывают поддержку мобилизованным и их семьям, ветеранам, социально незащищённым группам населения – всем, кому требуется помощь здесь и сейчас.

«Наши студенты показывают достойные результаты, проявляют свою целеустремлённость и активную гражданскую позицию. Мы гордимся тем, что у нас обучаются такие активные, инициативные и неравнодушные молодые люди. В этот праздничный день хочется поблагодарить ветеранов движения за вклад в развитие нашей страны и достойный пример, к которому стремятся новые поколения, а всех бойцов и командиров студенческих отрядов – за их энтузиазм, самоотверженность и преданность делу. Желаю вам новых трудовых свершений, интересных проектов и ярких впечатлений! Пусть трудовое движение остаётся для вас источником вдохновения и успешной самореализации», – поздравил активистов ректор СГУ Алексей Чумаченко.