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Глава регпарламента поручил профильному комитету облдумы усилить контроль качества питания школьников

Новости
Михаил Исаев (фракция «Единая Россия») посетил новый корпус школы № 77, чтобы разобраться в ситуации, которой обеспокоены родители учащихся - от них поступают сигналы, что детей иногда кормят остывшей едой.

Глава регпарламента поручил профильному комитету облдумы усилить контроль качества питания школьников


«По словам директора школы Анны Скидановой, в соответствии с действующими пожарными нормами и нормами СанПиН пищеблок полного цикла в новом корпусе спроектировать было невозможно. Однако здесь есть доготовочный цех и обеденный зал. Еду для учащихся сюда доставляют из первого корпуса школы, где ее и готовят.

Руководство учреждения заверило, что мониторинг качества организации питания проводится ежедневно, а родители участвуют в этом процессе. Налажено и прямое взаимодействие их с организатором питания.

Однако такие вопросы на пустом месте не возникают. Директор школы и организатор питания выразили готовность принять меры для решения проблемы. Например, будет увеличено количество персонала, занимающегося раздачей блюд. Предложил также установить видеокамеру в столовой, чтобы родители могли в режиме онлайн видеть процесс кормления детей.

Глава регпарламента поручил профильному комитету облдумы усилить контроль качества питания школьников

В свою очередь поручил профильному комитету регионального парламента усилить контроль качества питания школьников. Факты, о которых рассказали родители, необходимо полностью исключить», - сообщил в социальных сетях Михаил Исаев.