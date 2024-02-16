Победители Фестиваля «Театральное Приволжье» проведут 8 дней в творческой поездке на теплоходе с мастерами ГИТИСа

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В V юбилейном сезоне организаторы подготовили для лауреатов Фестиваля абсолютно новую награду. Лучшие детские и молодежные коллективы (1-3 места), а также победители в индивидуальных номинациях получат уникальную возможность поработать с педагогами Российского института театрального искусства ГИТИС на теплоходе по реке Волге и стать частью Фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024».С 27 мая по 3 июня на борту Теплохода «А.С.Попов» педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС (г. Москва) будут работать с молодыми актерами. Помимо лауреатов Фестиваля «Театральное Приволжье» в лаборатории примут участие актеры театров и студенты театральных учреждений из 14 регионов Приволжского федерального округа.В течение 8 дней режиссеры-выпускники ГИТИСа вместе с актерами подготовят свои эскизы к будущим спектаклям и презентуют их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове. Великая русская река Волга и классика русского театра – связующие звенья проекта и ключевые тематики эскизов.Проект «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, и является коллаборацией двух известных проектов Российского института театрального искусства ГИТИСFEST и аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО «Театральное Приволжье». Оператором театрального проекта является АНО «Центр образовательных и культурных программ «Атмосфера впечатлений». По замыслу организаторов проект привлечет внимание молодежи к изучению, сохранению и развитию традиций русского театра, а также станет уникальной площадкой обучения и фактически гастролями для молодых актеров.Напомним, что лауреаты Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» будут определены 27 марта в Ижевске во Всемирный день театра. В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определятся победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление».Результаты регионального этапа V юбилейного сезона стали рекордными для проекта, впервые участие в Фестивале «Театральное Приволжье» приняли около 20 тысяч молодых актеров от 6 до 35 лет из 1312 непрофессиональных театральных коллективов.Напомним, что Фестиваль «Театральное Приволжье» реализуется с 2019 года по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.