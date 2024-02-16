В Саратовской области лишились лицензий 12 управляющих компаний

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За прошедший год у 110 управляющих компаний истек срок действия лицензий, выданных на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Кроме того, был прекращен срок действия еще 12 лицензий, 7 из которых аннулированы судом по иску жилищной инспекции.«На конец 2023 года в Саратовской области имеют лицензии 373 организации, из них только 260 управляют многоквартирными домами. С 1 сентября 2024 года перечень требований к соискателям на получение лицензии будет ужесточен. Напомню, теперь при рассмотрении заявлений будут учитываться отсутствие у должностного лица судимости, его непривлечение к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований в течение 3 лет, отсутствие сведений о банкротстве другой управляющей компании с теми же учредителями», - рассказала и.о. начальника инспекции Юлия Абрамова.