16 Февраля 2024 ПЯТНИЦА
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Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Инвестор года»

Новости
Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Инвестор года»


Министерство инвестиционной политики области принимает заявки для участия в ежегодном областном конкурсе «Инвестор года» по итогам 2023 года.

Цель конкурса – поощрить инвесторов и органы местного самоуправления области, осуществивших наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона в 2023 году и сферу управления инвестициями.

Конкурс проводится по 12 номинациям.

Желающие принять участие должны предоставить в министерство инвестиционной политики заявку (можно сразу по нескольким номинациям).

Заявки принимаются до 30 апреля 2024 года.

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить по на сайте https://investinsaratov.ru/ru/events/awards/detail.php?ELEMENT_ID=4454.