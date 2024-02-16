Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Инвестор года»

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Министерство инвестиционной политики области принимает заявки для участия в ежегодном областном конкурсе «Инвестор года» по итогам 2023 года.Цель конкурса – поощрить инвесторов и органы местного самоуправления области, осуществивших наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона в 2023 году и сферу управления инвестициями.Конкурс проводится по 12 номинациям.Желающие принять участие должны предоставить в министерство инвестиционной политики заявку (можно сразу по нескольким номинациям).Заявки принимаются до 30 апреля 2024 года.Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить по на сайте https://investinsaratov.ru/ru/events/awards/detail.php?ELEMENT_ID=4454.