Герой Советского Союза поздравил ветеранов с юбилейной датой

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15 февраля 2024 года в Большом зале Кремлёвского дворца состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-ой годовщине завершения выполнения задач 40-ой армией в Афганистане. В нем приняла участие и делегация Саратовской области. В общей сложности Кремлёвский дворец посетили 34 саратовских ветерана. Такое большое количество желающих из Саратовской области посетило торжественное мероприятие впервые. Саратовцы смогли пообщаться с боевыми товарищами из всех регионов России.Участников торжественного мероприятия поздравил Герой Советского Союза Борис Громов: «Воины-«афганцы» стали реальной активно действующей и ответственной общественно-патриотической силой России, ведут вместе со всем народом активную работу по оказанию шефской помощи родной армии, гуманитарной поддержке населения освобожденных регионов, вошедших в состав России, обучают молодежь военному делу».Как отметил Борис Всеволодович, «с первых дней начала Специальной военной операции Российской армии многие из «афганцев» добровольно и по мобилизации вступили в ее ряды. За их плечами мужество, героизм и воинская доблесть, проявленные еще тогда — в 1979-1989 годы. Горжусь, что в составе воюющих соединений и частей наши боевые братья по Афганистану достойно и профессионально выполняют все поставленные боевые задачи».Напомним, председатель Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Борис Громов также удостоен званий Почетный гражданин Саратовской области и города Саратова.