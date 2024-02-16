В Марксе присяжные единогласно признали вину подсудимого в тяжком преступлении

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Прокуратура Саратовской области в Марксовском городском суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 26-летнего мужчины.Как было установлено в суде, подсудимый, отбыв наказание в виде лишения свободы по предыдущему приговору суда, с нарушением установленных сроков прибыл в город Маркс, где решил остаться жить после освобождения из мест лишения свободы. С апреля 2021 г. по 5 апреля 2023 г. уклонялся от соблюдения административного надзора и самовольно покидал Маркс, уехал в Москву, в связи с чем был объявлен в розыск. Мужчина неоднократно нарушал установленные судом ограничения, за что 5 раз привлекался к административной ответственности.Кроме того, 23 апреля прошлого года подсудимый совместно со своими подельниками похитил из магазинов «Пятерочка» и «Красное и Белое» в Марксе алкогольную продукцию на общую сумму более 3 тыс. рублей.Через два дня, вечером 25 апреля, гражданин в ходе совместного распития алкоголя в одной из комнат общежития по ул. Ленина г. Маркс нанес приятелю множественные удары руками и ногами, а также стеклянными бутылками по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.После задержания подсудимый признался только в уклонении от административного надзора и в совершении одной из краж. Вину в другом хищении и причинении телесных повреждений своему приятелю отрицал.В ходе выступлений в прениях сторон и реплик государственный обвинитель подробно проанализировал все исследованные доказательства, подвергнул глубокому критическому анализу версии стороны защиты.Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый единогласно признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и незаслуживающим снисхождения.Суд приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.