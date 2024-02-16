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На подмосковной трассе в Мытищах пройдет соревнование по автокроссу

Новости / Главное в спорте
23 февраля на подмосковной трассе в Мытищах состоится соревнование по автокроссу среди взрослых, детей и юниоров – Первенство Москвы и Московской области Кубок Kramar Motorsport.

На подмосковной трассе в Мытищах пройдет соревнование по автокроссу

Соревнование будет проходить на специально подготовленном снежно-ледовом кольцевом треке в нескольких зачетных классах (кузовные автомобили и багги): Д3-Мини, Д3-250, Д3-450, Д2-Юниор, Д2-классика, Супер-1600, Д3-спринт, Супер-багги, УАЗ. После утренней квалификации пилоты выступят в двух финальных заездах, по результатам которых определятся победители. В завершение дня призеров ждет церемония награждения.

Местом проведения станет трасса возле деревни Бородино г. о. Мытищи Московской области. Для гостей предусмотрены удобная парковка и фуд-корт, безопасная зрительская и медиазона с отличным обзором на самые интересные участки гоночного трека. Мероприятие сопровождает спортивный комментатор.

Соревнование пройдет при поддержке Федераций Автомобильного спорта Москвы и Московской области, спортивной команды Kramar Motorsport, группы компаний RUSTA, ООО «Мосспецкомплект», ООО «Водокомфорт», Союза машиностроителей России, SF MOTORSPORT, LIQUI MOLY и телеканала «Авто-Плюс».

Гоночная серия Кубок Kramar Motorsport отмечает в 2024 году свое 10-летие. В рамках Кубка проводятся такие соревнования, как Чемпионат, Первенство, Кубок и Трофей Москвы и Московской области, Кросс Ипподром (ЦМИ) и др. Участие в Кубке принимают профессиональные спортсмены в возрасте от 9 до 70 лет, среди них - мастера спорта, чемпионы России и Европы. Каждое мероприятие Серии собирает десятки пилотов и сотни болельщиков. Зрители приезжают семьями, чтобы стать частью захватывающего дух спортивного праздника.

Адрес: Московская область, г.о. Мытищи, Осташковское шоссе, д. Бородино, мотоклуб «Галлакс».