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Все инвестпроекты муниципалитетов получат необходимую поддержку

Новости
Все инвестпроекты муниципалитетов получат необходимую поддержку


По поручению Губернатора области Романа Бусаргина министерство инвестиционной политики совместно с муниципалитетами и профильными министерствами проводит учет инвестпроектов объемом инвестиций до 50 млн рублей.

Так, в Новоузенском районе в 2023 году ИП Глава КФХ Байканов Нуржан Сержанович завершил строительство механизированного тока и машинно-тракторной станции. Реализация проекта позволила повысить качество зерна, обеспечить безопасность его хранения, предотвращая развитие вредителей и гниения. Объем инвестиций составил 32 млн рублей.

АО «Дюрское» для сохранения высокого качества продукции на протяжении длительного срока хранения построило новый зерносклад. Объем инвестиций – 17 млн рублей.

«В реестре региональных инвестпроектов учитываются только крупные – от 50 млн рублей. Теперь мы хотим учитывать проекты с любым объемом инвестиций, чтобы даже самый небольшой инвестиционный проект был на контроле у региональной власти и получил всю необходимую поддержку для успешной реализации как по линии мининвеста, так и по линии минсельхоза», - отметил министр инвестиционной политики области Александр Марченко.