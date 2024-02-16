Энергетики обеспечат бесперебойное электроснабжение избирательных участков

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Темой стало обеспечение бесперебойного электроснабжения избирательных участков и комиссий в период подготовки и проведения выборов Президента РФ.Напомним, голосование пройдет 15, 16 и 17 марта на 1642 избирательных участках по всей области. Перечень постоянных участковых избирательных комиссий, которые будут задействованы на выборах, минпромэнерго направило сетевым организациям. Михаил Торгашин подчеркнул важность надежного электроснабжения всех участков.Предприятия электросетевого комплекса провели внеочередные осмотры сооружений, участвующих в электроснабжении избирательных участков, проверили состояние резервных источников питания и запаса топлива для генераторных установок. Проводятся проверки готовности административно-технического и оперативно-ремонтного персонала.