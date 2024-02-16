В Пушкинской библиотеке состоялась патриотическая акция «Ленточки солидарности»

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В выставочном зале Пушкинки состоялась патриотическая встреча «Ленточки солидарности». В ней приняли участие четвероклассники гимназии № 4 имени Героя Советского Союза В.М. Безбокова, которые пришли в библиотеку с поздравительными открытками, написанными для бойцов СВО ко Дню защитника Отечества. Также свои красочные открытки с трогательными пожеланиями передали библиотекарям учащиеся лицея № 3 г. Саратова.На выставке, посвященной СВО, гимназисты услышали рассказ о писателе-юбиляре этого года Аркадии Гайдаре, который был добровольцем и участником двух войн - Гражданской и Великой Отечественной. А еще автором книги, вдохновившей советских детей на «тимуровское» движение.Специальным гостем мероприятия «Ленточки солидарности» стал российский спортсмен, член общественной палаты Саратовской области Вячеслав Максюта. Он рассказал детям о своем волонтерском движении и пригласил присоединиться к общему доброму делу.В заключение встречи ребята в качестве помощи бойцам набили наполнителем подушки, которые потом будут переданы нашим солдатам. К подарку были приложены четверостишия с трогательными детскими пожеланиями.