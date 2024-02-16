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Эксперты ВАО АЭС оценили безопасность Балаковской АЭС

Новости
На Балаковской АЭС завершился визит экспертов Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС). Впервые на Балаковской атомной станции эксперты работали по программе улучшенного мониторинга. Команда состояла из пяти функциональных экспертов Московского центра ВАО АЭС.



Задача визита – совместно с партнерами от АЭС оценить работу станции по основным направлениям производственной деятельности и разработать мероприятия, направленные на повышение безопасности и надежности станции.

Эксперты посетили турбинный и реакторный цеха, цех тепловой автоматики и измерений, блочный щит управления энергоблоком. Здесь провели наблюдения за работой персонала, интервью с руководителями и специалистами Балаковской АЭС по семи функциональным направлениям: эксплуатация, эксплуатационный фокус, техническое обслуживание и ремонт, надежность оборудования, управление работами, инженерно-техническое обеспечение, эффективность организационной структуры.

Одна из задач визита – помочь станции с организацией передачи исходных данных для расчета новых показателей-индикаторов ВАО АЭС по системе улучшенного мониторинга. Они разработаны для более глубокого анализа производственной деятельности станции для раннего выявления возможных негативных тенденций.

По словам руководителя команды Дмитрия Альмикеева, все эксперты отметили хорошее взаимодействие, открытость и готовность к сотрудничеству персонала. По результатам первого визита эксперты заключили, что по 4 функциональным областям производственная деятельность АЭС находится на образцовом уровне и по 3 – на высоком уровне.

В свою очередь директор Балаковской АЭС Юрий Максимов подчеркнул, что и персонал, и руководство готовы к сотрудничеству и будут искать пути решения реализации предложений экспертной группы.

Внедрение новой системы влечет за собой изменения во взаимодействии с ВАО АЭС. Ранее мониторинг проводился по следующей схеме: каждые четыре года – партнерская проверка ВАО АЭС, раз в два года – повторная партнерская проверка. Теперь мониторинг будет проводиться непрерывно с ежегодными или, в зависимости от результата, более частыми визитами функциональных экспертов. Между визитами мониторинг будет осуществляться представителем ВАО АЭС на Балаковской АЭС, также возможны выезды на площадку отдельных функциональных экспертов.