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Музеи Донецка и Луганска принимают участие в праздновании 200-летия Алексея Боголюбова

Новости / Культура
Музеи Донецка и Луганска принимают участие в праздновании 200-летия Алексея Боголюбова


С 2023 году Саратовский государственный художественный музей имени А.Н.Радищева шефствует над филиалом Государственного учреждения «Музей-истории города Луганска» «Квартира-музей В.А. Титова» и является творческим партнёром Художественного музея «Арт-Донбасс» г. Донецка.

Радищевский музей передал в Луганск более 20 музейных изданий, методические рекомендациями по основным видам музейной деятельности, сценарные разработки и видеозаписи занятий для детей с ограниченными возможностями. Результатом этого партнёрства с музеем Донецка стали несколько виртуальных проектов – один из них «Картины о Донбассе из коллекций российских музеев» под руководством Екатерины Калиниченко, директора музея, реализован в 2023 году.

В начале 2024 года руководители «Квартира-музей В.А. Титова» и музея «Арт-Донбасс» приняли приглашение стать партнёрами и участниками программы празднования 200-летия А.П.Боголюбова. В цикл совместных мероприятий Квартиры-музея В.А. Титова вошли две планшетные выставки «Морской бой» к 200-летию А.П. Боголюбова - постеры живописных произведений А.П.Боголюбова из собрания Саратовского музея имени А.Н. Радищева; «И с вами снова я...» к 225-летию А.С. Пушкина - постеры графических произведений русских художников XX века из собрания Саратовского музея имени А.Н. Радищева.

Создание выставки и передача готовых планшетов подшефному музею осуществляется Радищевским музеем и партнёрами. В рамках сотрудничества по просветительской деятельности оба музея принимают участие в межрегиональном конкурсе детского творчества «Попутный ветер. Боголюбовский рейд»: директора музеев вошли в состав жюри конкурса и взяли на себя информирование детских школ искусств своих городов.

«Издания и методические разработки, переданные Радищевским музеем, приобретают ещё большую ценность для дальнейшего развития культуры новых российских территорий, дают возможность самообразования, помогают организовывать работу по всем направлениям деятельности», - сообщила Людмила Ельшова, директор Квартиры-музея В.А. Титова.