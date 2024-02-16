В больницах и поликлиниках Саратовской области заменят или произведут капитальный ремонт лифтов

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В течение года в 18 больницах и поликлиниках в рамках региональной программы заменят лифты, нормативный срок эксплуатации которых подходит к концу. Вопрос замены лифтов относится к безотлагательным. С инициативой о выделении денежных средств на эти виды работ выступил губернатор области Роман Бусаргин. Замена будет проходить постепенно и поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и медицинского персонала.«В Саратовской областной клинической больнице заменят два лифта. Вопрос их замены в нашем лечебном учреждении, без преувеличения, социально-значимый. С момента постройки больницы в конце 80-х, начале 90-х гг замена этого сложного оборудования не производилась. Конечно, они сильно изношены в связи с высокой нагрузкой на них, требуют постоянного ремонта.Нами уже была проведена процедура на поставку одного пассажирского лифта, оформлен договор на подготовку проекта второго», - поделилась главный врач Областной клинической больницы Елена Стифорова.