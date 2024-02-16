Части сбитого дрона противника переданы в музей

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Военнослужащий Федор Абрамов - участник специальной военной операции в период отпуска вернулся домой и передал в музей истории СВО части от сбитого беспилотного летательного аппарата противника.По словам руководителя музея истории СВО Натальи Речман, многие участники СВО из командировки привозят интересные трофеи и пополняют коллекцию. Наталья Речман выражает огромную благодарность за это всем друзьям музея.