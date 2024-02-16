16 Февраля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 15 февраля
Эксперты ВАО АЭС оценили безопасность Балаковской АЭС
17:00 | 15 февраля
Музеи Донецка и Луганска принимают участие в праздновании 200-летия Алексея Боголюбова
16:39 | 15 февраля
В состав Попечительского совета фонда гуманитарных инициатив «Орион» включен гроссмейстер Сергей Карякин
16:00 | 15 февраля
В больницах и поликлиниках Саратовской области заменят или произведут капитальный ремонт лифтов
15:03 | 15 февраля
За 2023 год расходы бюджета на реализацию национальных проектов превысили 40 миллиардов рублей
14:02 | 15 февраля
В регионе компенсацию на газификацию домов смогут получить участники СВО и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами
13:01 | 15 февраля
Для посетителей ВДНХ саратовцы подготовили эко-игры, конкурсы и мастер-классы
12:04 | 15 февраля
В селе Новопокровское открылась врачебная амбулатория
11:29 | 15 февраля
Части сбитого дрона противника переданы в музей
11:02 | 15 февраля
Министерство информации и массовых коммуникаций области присоединилось к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

За 2023 год расходы бюджета на реализацию национальных проектов превысили 40 миллиардов рублей

Новости
За 2023 год расходы бюджета на реализацию национальных проектов превысили 40 миллиардов рублей


По данным месячной отчетности, исполнение расходов областного бюджета на реализацию национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным, составило на 1 января 2024 года 40,6 млрд рублей, из них за счет федеральных средств – 29,4 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом в целом расходы увеличились на 12,2 млрд рублей, или в 1,4 раза.

В разрезе национальных проектов:

✔️«Здравоохранение» – 4,9 млрд рублей;
✔️«Образование» – 3,1 млрд рублей;
✔️«Культура» – 1,0 млрд рублей;
✔️«Демография» – 1,9 млрд рублей;
✔️«Жилье и городская среда» – 13,5 млрд рублей;
✔️«Безопасные качественные дороги» – 14,5 млрд рублей;
✔️«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 222,0 млн рублей;
✔️«Экология» – 0,6 млрд рублей;
✔️«Международная кооперация и экспорт» – 0,8 млрд рублей;
✔️«Производительность труда» – 12,3 млн рублей,
✔️«Туризм и индустрия гостеприимства» – 126,9 млн рублей.

Муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий национальных проектов направлено 20,5 млрд рублей, что в 2,4 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.