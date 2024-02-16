За 2023 год расходы бюджета на реализацию национальных проектов превысили 40 миллиардов рублей

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По данным месячной отчетности, исполнение расходов областного бюджета на реализацию национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным, составило на 1 января 2024 года 40,6 млрд рублей, из них за счет федеральных средств – 29,4 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом в целом расходы увеличились на 12,2 млрд рублей, или в 1,4 раза.В разрезе национальных проектов:✔️«Здравоохранение» – 4,9 млрд рублей;✔️«Образование» – 3,1 млрд рублей;✔️«Культура» – 1,0 млрд рублей;✔️«Демография» – 1,9 млрд рублей;✔️«Жилье и городская среда» – 13,5 млрд рублей;✔️«Безопасные качественные дороги» – 14,5 млрд рублей;✔️«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 222,0 млн рублей;✔️«Экология» – 0,6 млрд рублей;✔️«Международная кооперация и экспорт» – 0,8 млрд рублей;✔️«Производительность труда» – 12,3 млн рублей,✔️«Туризм и индустрия гостеприимства» – 126,9 млн рублей.Муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий национальных проектов направлено 20,5 млрд рублей, что в 2,4 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.