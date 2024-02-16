В регионе компенсацию на газификацию домов смогут получить участники СВО и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами

просмотров: 162

На заседании рабочей группы комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной Думы обсуждался законопроект о внесении изменений в закон о предоставлении отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки, связанной с газификацией жилых домов.«По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по итогам пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» предлагается дополнительно предоставить право на получение единовременной выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей. Кроме того, компенсацию смогут получить лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом», - прокомментировали в министерстве труда и социальной защиты области.Выплата предоставляется единовременно в размере фактически произведенных расходов на газификацию жилого дома, но не более 100 тысяч руб.Право на выплату в настоящее время уже имеют многодетные семьи, семьи с невысоким уровнем дохода, инвалиды, ветераны и инвалиды боевых действий и другие категории льготников.В 2023 году этой мерой поддержки воспользовались 145 льготников.