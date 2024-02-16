Для посетителей ВДНХ саратовцы подготовили эко-игры, конкурсы и мастер-классы

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В рамках тематических Дней экологии на Международной выставке-форуме «Россия» на площадке ВДНХ саратовцы провели для посетителей различные конкурсы, мастер-классы, игры и презентации экологических проектов.Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.Министр отметил, что победительница премии «Экология-дело каждого», инициированного Росприроднадзором, старшеклассница Екатерина Козлова из Ртищево для всех посетителей впервые представила игру «Утилизатор» и просмотр видеоролика по утилизации батареек.«Наш проект «Водорослям крышка!» нашел отклик не только у нас, но и у представителей Амурской области. Они его переняли, и уже в октябре первые мальки поплывут в реку Амур», - рассказала Екатерина Баранова, соорганизатор АНО «Экологизатор».Специалисты саратовского филиала АО «Ситиматик» для гостей форума провели интерактивные экскурсии на энгельсский мусоросортировочный комплекс, а затем посетители на практике построили «Путь отходов» и приняли участие в настольной познавательной игре «Делаю мир чище», направленные на переработку и утилизацию отходов.Экоактивисты Саратовского государственного технического университета презентовали научно-общественный проект «Экологический форсайт». Они также представили интерактивную платформу для экологического туризма по Саратовской области с презентацией эко-туров с посещением ООПТ.Представители Вавиловского университета провели конкурс экологического рисунка и викторину на знание лесных растений.«Каждый, кто заглянул в павильон на ВДНХ, смог узнать многое про окружающий мир и уникальную природу нашей великой страны, а также узнать, что делается в регионах для улучшения экологической ситуации и качестве жизни людей. Считаю, что через активное творчество и реализацию экопроектов, люди приобщаются к сохранению природы», - подвел итоги Константин Доронин.