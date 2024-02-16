16 Февраля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 15 февраля
Эксперты ВАО АЭС оценили безопасность Балаковской АЭС
17:00 | 15 февраля
Музеи Донецка и Луганска принимают участие в праздновании 200-летия Алексея Боголюбова
16:39 | 15 февраля
В состав Попечительского совета фонда гуманитарных инициатив «Орион» включен гроссмейстер Сергей Карякин
16:00 | 15 февраля
В больницах и поликлиниках Саратовской области заменят или произведут капитальный ремонт лифтов
15:03 | 15 февраля
За 2023 год расходы бюджета на реализацию национальных проектов превысили 40 миллиардов рублей
14:02 | 15 февраля
В регионе компенсацию на газификацию домов смогут получить участники СВО и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами
13:01 | 15 февраля
Для посетителей ВДНХ саратовцы подготовили эко-игры, конкурсы и мастер-классы
12:04 | 15 февраля
В селе Новопокровское открылась врачебная амбулатория
11:29 | 15 февраля
Части сбитого дрона противника переданы в музей
11:02 | 15 февраля
Министерство информации и массовых коммуникаций области присоединилось к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Министерство информации и массовых коммуникаций области присоединилось к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

Новости
Министерство информации и массовых коммуникаций области присоединилось к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»


Сегодня, в Международный день книгодарения, министерство информации и массовых коммуникаций области поддержало общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью».

Сотрудники ведомства передали в дар читателям Саратовской областной библиотеке для детей и юношества им. А. С. Пушкина комплект книг, изданных при финансовой поддержке Правительства области.

Так, фонд библиотеки пополнился серией очерков о литературном творчестве, архитектуре и музыкальном искусстве Саратова «Художественная культура Саратовского края» А. Демченко; произведением В. Россошанского «Феномен Гагарина», где автор описывает саратовский период жизни первого космонавта и личный опыт общения с ним.

Также в подарок читателям Пушкинки передали книгу о жителях Саратовской области, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, В.Данилова «От Волги до Берлина».

"Хорошо, что есть такой праздник – Международный день дарения книг, который объединяет всех, кто не только сaм любит книги, но и дaрит возможность чтения другим людям.

Это еще один дополнительный повод, несмотря на развитие информационных технологий, которые нас захватили, взять в руки книгу – почувствовать ее запах, "пошуршать" страничками, насладиться настоящим чтением. Все же бумaжнaя книгa остaётся aктуaльным подaрком и не теряет своей ценности", - отметила начальник отдела министерства информации и массовых коммуникаций области Мария Маламанова.