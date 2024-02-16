Министерство информации и массовых коммуникаций области присоединилось к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

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Сегодня, в Международный день книгодарения, министерство информации и массовых коммуникаций области поддержало общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью».Сотрудники ведомства передали в дар читателям Саратовской областной библиотеке для детей и юношества им. А. С. Пушкина комплект книг, изданных при финансовой поддержке Правительства области.Так, фонд библиотеки пополнился серией очерков о литературном творчестве, архитектуре и музыкальном искусстве Саратова «Художественная культура Саратовского края» А. Демченко; произведением В. Россошанского «Феномен Гагарина», где автор описывает саратовский период жизни первого космонавта и личный опыт общения с ним.Также в подарок читателям Пушкинки передали книгу о жителях Саратовской области, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, В.Данилова «От Волги до Берлина»."Хорошо, что есть такой праздник – Международный день дарения книг, который объединяет всех, кто не только сaм любит книги, но и дaрит возможность чтения другим людям.Это еще один дополнительный повод, несмотря на развитие информационных технологий, которые нас захватили, взять в руки книгу – почувствовать ее запах, "пошуршать" страничками, насладиться настоящим чтением. Все же бумaжнaя книгa остaётся aктуaльным подaрком и не теряет своей ценности", - отметила начальник отдела министерства информации и массовых коммуникаций области Мария Маламанова.