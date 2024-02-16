«Балтекс» и «Макпром» представят на ВДНХ свою продукцию

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Крупнейшие предприятия Балашова «Балтекс» и «Макпром» представят на международной выставке – форуме «Россия» на ВДНХ свою продукцию.Текстильный комбинат «Балтекс» и дистрибьютор бакалейной продукции «Макпром» презентуют линейку своих товаров на выставочном стенде Саратовской области в рамках дней Балашовского района.«Балтекс» специализируется на выпуске тканей для производства широкого спектра спецодежды, туристического снаряжения и одежды для активного отдыха.Фабрика «Макпром» хорошо знакома жителям Саратовской области макаронными изделиями. Производственные процессы на фабрике полностью автоматизированы.