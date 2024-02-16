16 Февраля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 15 февраля
Эксперты ВАО АЭС оценили безопасность Балаковской АЭС
17:00 | 15 февраля
Музеи Донецка и Луганска принимают участие в праздновании 200-летия Алексея Боголюбова
16:39 | 15 февраля
В состав Попечительского совета фонда гуманитарных инициатив «Орион» включен гроссмейстер Сергей Карякин
16:00 | 15 февраля
В больницах и поликлиниках Саратовской области заменят или произведут капитальный ремонт лифтов
15:03 | 15 февраля
За 2023 год расходы бюджета на реализацию национальных проектов превысили 40 миллиардов рублей
14:02 | 15 февраля
В регионе компенсацию на газификацию домов смогут получить участники СВО и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами
13:01 | 15 февраля
Для посетителей ВДНХ саратовцы подготовили эко-игры, конкурсы и мастер-классы
12:04 | 15 февраля
В селе Новопокровское открылась врачебная амбулатория
11:29 | 15 февраля
Части сбитого дрона противника переданы в музей
11:02 | 15 февраля
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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«Балтекс» и «Макпром» представят на ВДНХ свою продукцию

Новости
«Балтекс» и «Макпром» представят на ВДНХ свою продукцию


Крупнейшие предприятия Балашова «Балтекс» и «Макпром» представят на международной выставке – форуме «Россия» на ВДНХ свою продукцию.

Текстильный комбинат «Балтекс» и дистрибьютор бакалейной продукции «Макпром» презентуют линейку своих товаров на выставочном стенде Саратовской области в рамках дней Балашовского района.

«Балтекс» специализируется на выпуске тканей для производства широкого спектра спецодежды, туристического снаряжения и одежды для активного отдыха.

Фабрика «Макпром» хорошо знакома жителям Саратовской области макаронными изделиями. Производственные процессы на фабрике полностью автоматизированы.