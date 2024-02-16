16 Февраля 2024 ПЯТНИЦА
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Качество воды для более 70 тысяч сельских жителей стало лучше

Новости
Качество воды для более 70 тысяч сельских жителей стало лучше


Благодаря региональной программе в сельских поселениях области улучшается водообеспечение. В 2022 - 2023 годах сельские поселения Александрово-Гайского, Дергачевского, Новоузенского, Озинского, Перелюбского, Питерского муниципальных районов из областного бюджета получили более 420 млн рублей на реализацию программных мероприятий, благодаря которым удалось улучшить качество жизни более 70 тысяч сельских жителей.

«В 2023 году размер субсидии сельским поселениям Новоузенского района составил более 37 млн рублей, - отмечает глава местной администрации Андрей Опалько. - В рамках работ отремонтировали порядка 14,7 км водопроводной сети, реконструировали насосную станцию, установили водонапорную башню на 65 кубических метров, а также колодец и пожарный гидрант».

В 2024 году по инициативе губернатора Романа Бусаргина региональная программа продлена. Финансирование получат еще шесть районов области – Ершовский, Вольский, Краснопартизанский, Пугачевский, Федоровский и Красноармейский.