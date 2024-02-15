Саратовские лицеисты станут частью молодежного конструкторского бюро

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Организация появится на базе Центра молодежного инновационного творчества «ЦЕНТРИТ». Молодежное КБ ориентировано на поиск мотивированных и одаренных обучающихся лицея, а также помощь в их профессиональном самоопределении. Учащиеся будут привлекаться к разработкам для машиностроительной отрасли и к совместным проектам.Помимо углубленного изучения математики, физики и информатики, данный проект поможет сформировать у школьников интерес к техническому творчеству, помочь им сориентироваться во множестве инженерных направлений и дать возможность попробовать профессию на практике.«Мы планируем наладить тесное взаимодействие с лицеистами и их родителями. Уже со школьной скамьи ребята смогут стать частью нашего предприятия, участниками наших корпоративных мероприятий, получить поддержку в поступлении в вуз», — рассказал генеральный директор КБПА Максим Шихалов.Одним из направлений деятельности молодежного КБ станет консультационная и техническая поддержка участия лицеистов в олимпиадах и соревнованиях по робототехнике. Также будет налажено взаимодействие по целевому обучению выпускников лицея, заинтересованных в работе на предприятии.«Физико-технический лицей №1 подготовил 31% призеров и победителей заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2010-2020 годах, выступавших от Саратовской области. Ежегодно школьники одерживают более двухсот побед на перечневых квалификационных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и мы будем рады, если таких побед нашего региона станет еще больше. И я уверен, что наши ребята имеют огромный потенциал, чтобы создавать будущее не только региона, но и нашей великой страны!»,- отметил заместитель Председателя Правительства области- министр образования области Михаил Орлов.