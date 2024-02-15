Сроки решения обращений через Платформу обратной связи сокращены в 72% случаев

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Самыми популярными темами среди сообщений жителей региона стали:-автомобильные дороги (16%);-вопросы медицины и здравоохранения (15%);-электронная запись на прием к врачу (14%).Всего с 2020 года в ПОС поступило больше 168 тыс. сообщений, из них около 122 тыс. сообщений были рассмотрены в ускоренном порядке, также сократилась доля просроченных сообщений с 6% до 1%, уровень удовлетворенности граждан ответами вырос с 40 до 65%.«С момента запуска проекта уже 72% сообщений решаются в более короткий срок от 3 до 28 дней, когда стандартное рассмотрение обращения составляет до 30 дней. Также в ПОС предоставляется возможность направить не только жалобу, но и принять участие в опросах, голосованиях и публичных слушаниях. Самое востребованное направление в данной системе – это голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».Для учета мнения населения органами власти области с помощью ПОС в 2023 году было размещено 2194 опроса, что на 72,4% больше, чем в прошлом году, ОМСУ области с помощью ПОС было проведено 562 публичных слушания в электронном виде и 143 прямые линии», - рассказал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.Напомним, что подать сообщение в ПОС можно через портал Госуслуги: https://clck.ru/32i2Hj, а также с помощью специальных виджетов на официальных сайтах органов власти области, в госпабликах органа или организации в ВКонтакте, а также с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе».