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Работы по развитию территории бывшего аэропорта Саратов «Центральный» идут в плановом режиме

Новости
Работы по развитию территории бывшего аэропорта Саратов «Центральный» идут в плановом режиме



Проект застройки территории бывшего аэропорта Саратов «Центральный» - один из самых смелых и концептуально новых.

«Мы изменили сам подход к застройке городских пространств. Перед нами стоит задача — комплексного развития территории. Проект планировки отвечает всем современным требованиям. Это будет настоящий «город в городе», со всеми необходимыми соцобъектами, зонами отдыха горожан и прекрасной транспортной доступностью, - отмечает исполняющая обязанности заместителя министра ЖКХ, главный архитектор области Анастасия Пузанова. - Сама концепция развития выбрана жителями в рамках открытого международного конкурса, а значит мы строим не только для горожан, а вместе с ними. Здесь будет вся необходимой инфраструктура: 5 школ , 15 детских садов, 2 взрослые и 2 детские поликлиники, станция скорой помощи, подземные и надземные паркинги, библиотеки, офисы, магазины, пожарная часть, школа искусств. Общая площадь жилого фонда около 930 тысяч квадратных метров жилого и порядка 530 тысяч квадратных метров нежилого фонда».

Напомним, что по прогнозу экспертов, здесь будут проживать порядка 31 тысячи человек.

«В настоящее время работы осуществляются в плановом режиме, к будущему микрорайону подводятся коммуникации. По результатам дополнительного отбора мастер-планов, проведенного с целью более детальной проработки будущей застройки, формируется конкурсная документация для определения застройщиков на право заключения договора комплексного развития данной территории», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.