Стартуют отборочные игры чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?» для школьников и студентов

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Школьники и учащиеся колледжей Саратовской области могут принять участие в отборочных играх чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?», которые стартуют 21 февраля. Планируется, что всего в турнире примут участие порядка 150 тысяч юных эрудитов из 7 000 школ и колледжей из 89 регионов России.Команды могут сыграть в любую из двух отборочных игр, серия которых продлится до 11 марта 2024 года. Для этого им необходимо зарегистрироваться (https://shik.intgame.ru/) на чемпионат до 6 марта.По итогам отборочных игр будет сформирован список участников окружного финала. Следующим этапом станет онлайн-кубок Знание.Игра в апреле 2024 года, в ходе которого юные интеллектуалы поборются за право выхода на чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?».Завершит соревнование масштабный федеральный финал, запланированный на май 2024. Его участниками станут 75 команд: 44 лучших по итогам окружных финалов, 11 команд-лидеров по итогам онлайн-кубка Знание.Игра, а также 20 команд из партнерских турниров, которые пройдут по лицензии продюсерского центра «Игра-ТВ», правообладателя бренда «Что? Где? Когда?».