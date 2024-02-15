В Саратовской области открылся клуб Российского общества «Знание»

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11 февраля в Саратове на площадке Штаба общественной поддержки Саратовской области состоялось открытие клуба «Знание: погружение в мир ученых и экспертов» Саратовского филиала Российского общества «Знание».Клуб объединяет лекторов общества «Знание», а также заинтересованных в просвещении граждан, которые хотят стать спикерами или принимать участие в качестве слушателей. Здесь можно получить уникальную возможность погрузиться в мир новейших научных исследований, узнать о последних тенденциях и открытиях в различных областях знаний.В день открытия клуба прошли первые лекции. директор филиала Российского общества «Знание» в Саратовской области Алина Анисимова рассказала о деятельности Российского общества «Знание», основных результатах работы и проектах Лига экскурсоводов, Что? Где? Когда?, Знание.Лекторий, Знание.Государство и др. Старший научный сотрудник СГМУ Виктория Стрижевская рассказала о здоровом питании, как важной части здорового образа жизни, о научных достижениях саратовских ученых в сфере исследования влияния пищи на здоровье человека.«Желание объединить лекторское сообщество Российского общества «Знание» по Саратовской области было уже давно. И мы рады, что нам это удалось. Очень приятно, что на встрече присутствовали и лекторы, которые за год провели десятки выступлений, и новые спикеры, которые только начинают свою лекторскую деятельность. Уверена, мы разовьем наш клуб, и он станет точкой притяжения жителей Саратова, которые хотят получать новые знания от ученых и экспертов», - отметила Алина Анисимова.«Мы рады, что одним из партнеров Штаба является Саратовский филиал Российского общества «Знание». Помощь в продвижении гражданских инициатив, которые будут приносить пользу людям - одна из главных целей нашей работы», - отметил заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Саратовской области Сергей Гладков.