Ветераны и ученые обсудили со студентами вопросы патриотизма

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В центральной библиотеке Саратова состоялась встреча ветеранов боевых действий, общественников, ученых со студентами колледжа промышленных технологий.Мероприятие прошло в рамках проекта «Патриотическое воспитание молодежи в муниципальных образованиях региона в условиях проведения Специальной военной операции на Украине», реализуемого центром вынужденных переселенцев «Саратовский источник» (директор – Александр Зуев). Проект – победитель областного конкурса НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.Ветеран боевых действий, член «Боевого Братства», подполковник милиции Александр Колесников рассказал ребятам о своем боевом опыте.Большой интерес у студентов вызвали выступления доктора исторических наук Анатолия Мякшева, корреспондента Первого канала Донецкой народной республики Ольги Кильченко. С литературным музеем ребят ознакомила Алина Масян.«Когда мы включили публицистический фильм, снятый в Луганской Народной Республике, городе Краснодоне, было видно, как слушатели сопереживали героям Молодой Гвардии, молодым ребятам, отдавшим жизнь за свободу Родины.Под мотивы песни «Каждому воину» наша аудитория услышала историю о суровых временах Великой Отечественной войны, историю о подвигах героев», - сообщил Александр Зуев.