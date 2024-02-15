От Саратова до Буэнос-Айреса: в Саратовской области подвели итоги конкурса национальных кукол

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В посёлке Степное Советского района подвели итоги конкурса национальных кукол, неожиданно ставшего международным.В Центральной модельной библиотеке р.п. Степное состоялось награждение победителей II муниципального конкурса «Моя национальная кукла – возвращение к истокам», проводимого Советской местной организацией Всероссийского общества инвалидов. Награды и благодарственные письма победителям вручили глава Советского района Сергей Пименов и председатель организации Марина Верховая.«На конкурс были представлены уникальные работы мастеров разных возрастов. Жоржелина Фишер из Аргентины, рождённая в семье потомков поволжских немцев, прислала работу, отражающую традиции национального костюма ее предков», - рассказала Марина Верховая.Участники представили на конкурс кукол ручной работы, костюмы которых отражают традиционные этнические мотивы народов, проживающих на территории Советского района или России в целом, а внешность – лицо, прическа – соответствуют народным традициям. Все куклы примут участие в ежегодной акции «Ночь музеев» 18 мая 2024 года и будут выставлены в Энгельсском краеведческом музее, где с ними смогут ознакомиться все посетители.Конкурс кукол проведен в рамках проекта «Великая Степь Большого Карамана. Сарматы ожившие образы», ставшего победителем областного конкурса социальных проектов НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.