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Ветераны поддержали чемпионат по борьбе «Панкратион»

Новости
Ветераны поддержали чемпионат по борьбе «Панкратион»


В спортивном комплексе «Кристалл», при поддержке Саратовского регионального отделения «Офицеров России», успешно прошел Чемпионат Саратовской области по спортивной борьбе – дисциплина «Панкратион».

На мероприятии присутствовали почетные гости: ветераны боевых действий, члены «Боевого Братства» Николай Телегин и Валентин Головушкин, член Молодёжного парламента при Саратовской областной Думе Александр Дубинин, ветераны спорта.

Председатель Президиума Саратовского отделения «Офицеров России» Владимир Незнамов, в своем выступлении поблагодарил всех участников за активную популяризацию спортивных единоборств, пропаганду здорового образа жизни, пожелал спортсменам побед и выразил уверенность в том, что из них вырастут настоящие защитники Отечества.

«Мероприятие было приурочено к 35-летию вывода советских войск из Афганистана. Команды 12-ти областных спортивных клубов единоборств показали упорство и противостояние на коврах, бескомпромиссные поединки под гром оваций и отличные результаты, по итогам которых будет произведен до отбор в спортивную команду и выезд на состязания в ПФО», - сообщил Владимир Незнамов.