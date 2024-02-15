В Саратове открылась выставка в честь 35-летия вывода войск из Афганистана

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Члены Совета Саратовского областного отделения «Боевое Братство» Олег Сергиенко и Сергей Авезниязов выступили на торжественном открытии экспозиции, посвященной 35-летию со дня завершения выполнения боевых задач 40-й армией в Афганистане «Афганистан, болит в моей душе» в музее «Боевой и трудовой славы» в парке Победы на Соколовой горе города Саратов.В мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты Саратовской области, директор музея Борис Шинчук, учащиеся школ города Саратова.«В создании экспозиции активное участие приняли члены ветеранских и общественных организаций: предоставили экспонаты, фотографии, литературу, посвященную Афганистану.За большой вклад в создание экспозиции «Боевоему Братству» вручена благодарность», - рассказал руководитель областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов.